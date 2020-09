iPhone 12 Pro Max : l’écran 120 Hz et le capteur LIDAR se précisent

L’iPhone 12 approche à grand pas et avec lui, la venue d’un modèle ultra haut de gamme qui coûtera sûrement un bras. Mais qu’importe le flacon – et son prix -, pourvu qu’on ait l’ivresse ! Aujourd’hui, c’est donc l’iPhone 12 Pro qui est au coeur des rumeurs. Lui, et son gigantesque écran de 6,7 pouces. Des images volées de modèles de pré-production semblent indiquer quelques fonctionnalités très intéressantes…

Derrière la révélation de cette fuite, le youtubeur toujours très bien informé EverythingApplePro, qui dans dans un tweet montre une série de réglages qui en dit long. On peut notamment voir une ligne dédiée au “High Refresh Rate”, donc possiblement un taux de rafraîchissement d’image de 120Hz. Une autre ligne permet d’activer un « Adaptive Refresh Rate », ce qui laisserait en toute logique l’iPhone choisir, selon les applications, un taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz. Pour rappel, plus le taux est haut, plus l’image paraît fluide. « Merci de vous assurer que votre modèle PVT prend en charge la fréquence de rafraîchissement élevé. Activer l’option sur du hardware non-compatible peut engendrer des comportements inattendus », peut-on lire, ce qui laisse entendre qu’Apple serait encore au stade des tests.

Dans un tweet, EverythingApplePro affirme également que cet écran de 6,7 pouces disposera d’une dalle Super Retina XDR et proposera une définition de 2788 x 1284 pixels, avec une résolution de 458 pixels par pouces. Dernier détail : le smartphone pourrait être rechargé rapidement aussi bien en filaire qu’en sans-fil, mais l’adaptateur secteur serait vendu séparément.

Enfin, cet iPhone 12 Pro Max serait capable d’enregistrer des vidéos en slow motion en 4K à 120 images par seconde ou 240, et serait doté d’un capteur LiDAR, selon le leaker Jon Prosser. Le LiDAR permet d’améliorer l’autofocus et la détection des sujets en vidéo.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for ‘AM/PM’ badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020

4 / 5 ( 1 vote )