iPhone 12 : Apple s’attend à des ventes décevantes

La fin d’année approche à petits pas mais déjà, les constructeurs s’inquiètent de toutes parts. Il faut dire que le contexte n’est pas vraiment propice aux grandes dépenses, avec ce maudit Covid qui a sérieusement pesé dans les balances dépensières des Français. Apple devrait être particulièrement visé par ce manque à gagner, puisque selon les estimations de Digitimes Research, la marque à la pomme ne vendrait “que” 63 à 68 millions d’iPhone 12 au seconde semestre 2020.

Les iPhone 11 avaient pourtant connu un grand succès l’année dernière, de par son prix attractif et l’arrivée d’un capteur grand angle sur ce modèle “d’entrée de gamme”. Mais l’iPhone 12 ne devrait pas proposer autant de nouveautés, si ce n’est un design à la iPhone 4.

Dans son rapport, Digitimes explique que la baisse des ventes est évidemment due par le Covid-19 et par les mesures de confinement instaurées dans le plupart des pays, qui ont provoqué une explosion du chômage, surtout aux États-Unis. Sur le marché américains, les ventes d’iPhone 12 dépendent donc, étrangement, des allocations chômages supplémentaires qui pourrait être débloquées par le gouvernement. Mais pour l’instant, c’est le calme plat.

On peut également légitimement s’inquiéter de la situation en Chine, où les utilisateurs d’iPhone pourraient tout simplement décider de boycotter la marque depuis l’affaire TikTok, que Trump veut absolument faire tomber en faisant racheter la branche américaine par une entreprise locale. D’après les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, les ventes d’iPhone pourraient chuter de 30% en Chine si Washington exclut WeChat de l’App Store. D’ailleurs, 95% des utilisateurs de WeChat préfèrent abandonner leur iPhone plutôt que de perdre l’application.

Et enfin, last but not least, l’iPhone 12 pourrait sortir avec quelques semaines de retard, ce qui statistiquement, ferait chuter les ventes au seconde semestre.

