Walmart s’allie à Microsoft pour tenter de racheter TikTok

Il fallait bien deux vieux de la vieille pour faire tomber le jeune favori. TikTok, menacé d’être banni des États-Unis par l’administration Trump, doit céder sa branche américaine pour survivre. Microsoft, en lice pour racheter une partie de l’application vedette, s’est associé dans les négociations à Walmart pour faire ce rachat auprès du groupe chinois ByteDance, propriétaire de l’app.

Le géant des supermarchés se dit notamment intéressé par «les capacités de TikTok à intégrer le commerce en ligne et la publicité d’une façon bénéfique aux créateurs et aux utilisateurs sur d’autres marchés», dans un message transmis à l’AFP. Ça promet.

Selon la chaîne américaine CNBC, TikTok est proche d’un accord avec un acheteur à qui il vendrait ses opérations aux Etats-Unis, au Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour un prix compris entre 20 et 30 milliards de dollars. D’autres acquéreurs potentiels ont été cités dans la presse, dont Twitter et le groupe informatique Oracle, qui a reçu le soutien de Donald Trump.

Pour rappel, Donald Trump a signé deux décrets visant à forcer ByteDance à vendre rapidement les opérations américaines de TikTok, sous peine de bloquer l’appli aux Etats-Unis, et a demandé qu’une partie du prix de la transaction revienne aux caisses de l’Etat. Un vol en bonne et due forme, en somme.

