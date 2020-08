Fall Guys fait tomber le record du jeu le plus téléchargé

C’est un véritable plébiscite. Fall Guys Ultimate Knockout, sorti récemment gratuitement sur le Playstation Plus et de façon payante sur Steam, est un vrai succès comme le jeu vidéo aimerait en voir plus souvent. Rafraîchissant, drôle, compétitif et varié, Fall Guys est un battle royale (oui, comme Fortnite !) vous forçant à vous dépasser lors d’épreuves totalement délurées.

Aux commandes d’un petit personnage rond et coloré, vous aurez pour tâche d’arriver le premier au bout d’un parcours totalement fou, rappelant les belles heures de Takeshi’s Castle (un jeu télévisé japonais), ou de jouer en équipe pour éliminer les autres joueurs. Grâce à son design, le jeu se permet en outre de séduire petits comme grands, casuals comme hardcores dans un melting-pot attrayant et ultra fun.

En bref, Fall Guys, de par sa proposition étonnante, connaît un véritable succès : c’est le jeu le plus téléchargé sur le Playstation Store (PS Plus inclus), puisqu’il s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires en moins d’un mois. Un score phénoménal ! Sur Steam, le titre dépasse les 7 millions de téléchargement.

Un succès qui n’est pas prêt de s’arrêter, car il se murmure que des versions Xbox One et Switch sont en développement. C’est le jackpot pour les développeurs de Devolver Digital !

