La Xbox Series X toujours prévue pour novembre 2020, selon Microsoft

La firme de Redmond est dans de beaux draps. Après avoir raté ses deux dernières présentations, en mai et juillet 2020, concernant les jeux de sa Xbox Series X, elle a décidé de reporter la sortie de son fer de lance Halo Infinite à l’année 2021. C’est pourtant lui qui devait donner le la de la console next-gen de Microsoft. Mais alors que l’on pensait que la Xbox Series X pourrait également être repoussée, le géant américain a décidé de clarifier les choses en stipulant que oui, la Xbox Series X est toujours prévu pour le mois de novembre prochain.

Microsoft indique également que des “milliers de jeux” seront disponibles au lancement de la Series X, faisant ainsi référence à la rétrocompatibilité totale que la console devrait proposer, mais éludant de fait le manque de nouveaux jeux exclusifs en fin d’année…

« Des centaines de développeurs travaillent sur de nouveaux jeux pour la Xbox Series X qui placeront la barre plus haut en matière de fidélité, de vitesse et d’immersion », indique Microsoft. Le groupe met aussi en avant le Xbox Game Pass, son offre qui permet de jouer à de nombreux jeux en illimité contre un abonnement mensuel (9,99€/mois). « Que vous jouiez depuis des années ou que vous ayez récemment pris une manette, nous avons hâte que vous voyiez et ressentiez le premier grand pas vers la nouvelle génération de jeux avec la Xbox Series X en novembre prochain », conclut Microsoft. En bref, MS veut absolument se rattraper aux branches.

4 / 5 ( 1 vote )