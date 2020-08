Warner Bros Games (Batman, Harry Potter…) n’est plus à vendre

L’annonce de la vente de Warner Bros Interactive, qui possède Warner Bros Games, avait fait grand bruit sur toute la toile ces derniers mois. Il faut dire en effet que Warner Bros possède des licences extrêmement connues et populaires, et surtout plutôt bien adaptées en jeu vidéo. Parmi elles, on peut compter Batman, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, et même Mortal Kombat.

Oui mais voilà, Warner Bros Interactive ne serait plus à vendre, si l’on en croit le mail du PDG de la firme, Jason Kaler, adressé à tous les employés. “Warner Bros. Interactive continue de faire partie du groupe Studios et Réseaux, ainsi que l’équipe de nos marques et franchises mondiales, y compris DC, dirigée par Pam Lifford”, peut-on lire dans un extrait diffusé par le site gaming Eurogamer.

Le processus de vente aurait donc été stoppé purement et simplement, alors même que la maison mère AT&T cherchait à récupérer quelques milliards de dollars. Rappelez-vous tout de même que l’on parlait de Microsoft ou d’Electronic Arts pour récupérer cette branche. Pas pour le meilleur, si l’on croyait les nombreuses réactions d’internautes…

