La Xbox Series S officialisée avec une fuite de la manette

Cette fois-ci, le doute n’est plus possible. Microsoft prévoit bien de sortir d’ici la fin de l’année, en même temps que sa Xbox Series X, un modèle moins puissant mais aussi moins cher dénommé Xbox Series X. Les rumeurs enflaient depuis désormais une petite année, mais cette fois-ci, c’est quasiment sûr puisqu’une fuite de la manette de la console nous le confirme.

Sur cette photo qui pullule désormais sur les forums et autres réseaux sociaux, l’on peut voir l’emballage de la manette. En sus de montrer qu’elle ne change pas énormément par rapport à l’ancien pad, il comporte surtout, sur son dos, la mention d’une “Xbox Series S”, aux côtés de la Xbox Series X.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB

And here’s a video to show that it’s real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw

Side by side comparison with the Xbox one controller pic.twitter.com/FRPSiLx7OU

— Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020