Tout savoir sur les nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra de Samsung

Samsung a présenté ce mercredi soir, aux côtés du Galaxy Z Fold 2, ses deux nouveaux smartphones événements : les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Après de multiples leaks, ils sont désormais bien officiels et World is Small vous explique toutes leurs caractéristiques, et vous les présente sous leurs moindres coutures.

Avant toute chose, sachez que les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont deux smartphones très hauts de gamme tous deux accompagnés de leur stylet S-Pen. Le Note 20 Ultra, comme son nom l’indique, est encore meilleur que le modèle de base.

Le Galaxy Note 20 disposera d’une dalle AMOLED 60 Hz de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il sera compatible HDR 10+, et possèdera un verre Gorilla Glass 6 pour le protéger des chutes. Son processeur est un Exynos 990 en Europe épaulé par 8 Go de RAM LPDRR5. Il aura une capacité de stockage de 256 Go avec une extension possible avec microSD. À l’arrière, on retrouvera 3 capteurs photos, un Grand Angle de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3. Vous pourrez prendre des vidéos en 8K et 24 images par secondes. À l’avant, on se contentera d’un capteur de 10 mégapixels. Du reste, on profitera d’une batterie de 4300 mAh avec recharge ultra rapide, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0. Il sera disponible au prix de 959 euros le 21 août prochain en 4G, ou 1049 euros en 5G.

Le Galaxy Note 20 Ultra est encore meilleur avec un écran Dynamic AMOLED 120 Hz de 6,9 pouces avec une définition de 3088 x 1440 pixels. L’écran est évidemment compatible HDR 10+ et protégé par un verre Gorilla Glass 7 ! Le processeur est un Exynos 990, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5, avec une capacité de stockage maximum de 512 Go possiblement extensible. À l’arrière, trois capteurs photos ahurissants : un grand angle de 102 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 5x de 12 mégapixels. Enregistrement vidéo 8K à 24 FPS également possible. À l’avant, toujours 10 mégapixels. On aura également droit à la 5G proposée en standard, du WiFi 6, du Bluetooth 5.0, une batterie de 4500 mAh compatible recharge ultra-rapide. 100% de capacité sera rechargée en 30 minutes. Le Galaxy Note 20 Ultra sera proposé à la vente le 21 août prochain, pour 1320 euros pour le modèle 256 Go et 1409 euros pour le modèle 512 Go.

Les précommandes sont déjà ouvertes, et les premiers acheteurs auront droit à une manette Moga, un abonnement de trois mois au GamePass (car compatible xCloud !) et une paire de Galaxy Buds Live.

