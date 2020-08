Microsoft : xCloud sera fourni avec le Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre

On ne se serait pas mieux pris si l’on avait décidé de tuer la prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X. La firme de Redmond a en effet annoncé que sa dernière grande innovation technologique, le xCloud, débarquera avec le Xbox Game Pass le 15 septembre.

Si tous ces termes ne vous disent rien, voici un petit récapitulatif : le Xbox Game Pass Ultimate permet, pour 15 euros par mois, d’accéder à toute une panoplie de jeux vidéo Xbox, dont des tiers mais surtout tous les titres Xbox Game Studios. Le xCloud, quant à lui, permet de jouer à ces jeux depuis n’importe quel écran, via le streaming. Et d’ici le 15 septembre, vous pourrez donc jouer à n’importe quel jeu disponible sur le Game Pass sur votre téléphone, par exemple. C’est aguicheur, même s’il faut disposer d’une grosse connexion Internet (au moins 10 Mo par seconde). N’oublions pas aussi que le Game Pass Ultimate profite du Xbox live Gold gratuitement. C’est donc parfait pour les économies.

Voici les titres disponibles sur xCloud au lancement du service :

Ark : Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campagne solo uniquement)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War – Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 – Ultimate Edition

Grounded

Halo 5 – Guardians

Halo Wars – Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo : Spartan Assault

Hellblade : Senua’s Sacrifice

Killer Instinct – Definitive Edition

Max : The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest – Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore – Definitive Edition

Ryse : Son of Rome

Sea of Thieves – Anniversary Edition

State of Decay 2 ( Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2 – Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland (Remastered)

Yakuza Kiwami 2

