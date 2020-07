PS5 : Spider-Man Miles Morales sera jouable en 4K / 60 FPS… en “option”

De nouvelles possibilités qui font craindre un manque de puissance de la nouvelle console de Sony, la Playstation 5. Nouveau titre d’Insomniac Games prévu sur PS5 à la fin de l’année, Spider-Man Miles Morales proposera en effet une “option” pour y jouer en 4K et 60 images par secondes. « Balancez-vous à travers la ville comme jamais auparavant sur PS5 avec un mode performance 4K/60 FPS en option », indique le tweet.

Une bonne nouvelle, vous direz-vous ? Eh bien, le mot “option” fait peur. Cela signifierait qu’il y aurait un compromis concernant la partie technique du jeu, et que la Playstation 5 ne supporterait nativement pas une telle résolution et une telle fréquence d’image sur un jeu PS5. Un jeu PS5 qui, rappelons-le, se présente plus comme un stand-alone du jeu Spider-Man sur PS4, et qui ne devrait donc pas exploiter toute la puissance de la Playstation 5.

Le jeu Spider-Man sur Playstation 4 et Playstation 4 Pro tourne sans problème à 30 images par seconde, selon les analyses de Digital Foundry. Il aurait donc été logique que l’on passe automatiquement à 60 images par seconde pour la prochaine génération de console… La Playstation 5 est-elle vraiment si puissante ?

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

