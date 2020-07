Microsoft met un terme aux Xbox One X et Xbox One S All Digital

Un abandon en bonne et due forme. Microsoft a annoncé ce jeudi qu’il mettait fin à la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All Digital, les deux dernières nées de la firme de Redmond. Les deux consoles disparaissent pour faire de la place à la très prochaine Xbox Series X. « Alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec la Xbox Series X, nous prenons la décision naturelle d’arrêter la production des Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition », a déclaré un porte-parole de Microsoft à The Verge. « La Xbox One S continuera à être fabriquée et vendue dans le monde », est-il précisé.

La Xbox One X a été annoncée en novembre 2017 et était présentée comme la console de salon la plus puissante avec ses 6 teraflops. La Xbox One S All Digital est arrivée en avril dernier, dépourvue de lecteur de disque. Le coût de la Xbox One S All Digital était moindre que celui de la Xbox One S, qui est elle toujours commercialisée.

La Xbox Series X, quant à elle, sortira en fin d’année et ses jeux seront présentés plus en détail le 23 juillet prochain. On peut comprendre Microsoft qui, comme Apple, préfère abandonner une “ancienne” console pour éviter de se faire sa propre concurrence.

