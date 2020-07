Netflix dévoile ses 10 films originaux les plus vus

Le géant du streaming Netflix vient de dévoiler son top 10 de ses films originaux les plus vus sur la plate-forme. C’est la première fois que le service de streaming partage une telle liste. Alors sans plus attendre, voici le top 10 accompagné du nombre de compte Netflix l’ayant visionné.

Tyler Rake : 99 millions

Bird Box : 89 millions

Spencer Confidential : 85 millions

6 Underground : 83 millions

Murder Mystery : 73 millions

The Irishman : 64,2 millions

Triple Frontière : 63 millions

The Wrong Missy : 59 millions

La Plateforme : 56,2 millions

The Perfect Date : 48 millions

Vous l’aurez deviné, le film Tyler Rake avec Chris Hemsworth (Thor dans l’univers cinématographique Marvel) est le plus vu sur la plate-forme. On retrouve ensuite Bird Box avec Sandra Bullock, puis Spencer Confidential avec Mark Wahlberg. Netflix comptait au premier trimestre 2020 182,86 millions d’abonnés payants dans le monde. Les données actualisées pour le deuxième trimestre seront dévoilées demain par la plateforme de streaming.

Netflix est actuellement la plate-forme de streaming la plus populaire. Face à Amazon Prime Video, OCS, Apple TV+ et Disney +, elle ne faillit pas malgré les coups portés. On attend donc avec impatience les chiffres concernant les séries originales Netflix, notamment de la très bonne Kingdom, dont la seconde saison est sortie il y a peu.

4 / 5 ( 1 vote )