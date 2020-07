La Playstation 5 pourrait finalement être rétrocompatible avec la PS1, PS2 et PS3

Finalement, Sony pourrait avoir fait machine arrière. En début d’année, de nombreuses rumeurs affirmaient que la Playstation 5 de la marque japonaise serait rétrocompatible avec toutes les générations de Playstation (PS1, PS2, PS3, PS4), à l’instar de ce que fait Microsoft avec sa Xbox Series X, qui pourra lire tous les jeux de Xbox. Des rumeurs qui s’étaient évanouies avec l’annonce de Mark Cerny, architecte de la PS5, qui avait déclaré que la grande majorité des jeux PS4 seront rétrocompatibles – éliminant, de fait, les autres générations.

Oui mais voilà, un brevet imaginé par des ingénieurs de Sony a été mis en ligne et pointe de nouveau vers l’existence d’une rétrocompatibilité avec les jeux PS1, PS2 et PS3. A la différence que ce ne serait pas une rétrocompatibilité physique, mais dans le Cloud. Autrement dit, les jeux seraient stockés sur le bibliothèque de la console, puis tourneront via une machine virtuelle qui imiterait le système d’exploitation de la console de Sony.

Cela pose deux questions principales : tourneront-ils via le streaming, et aura-t-on donc besoin d’une connexion Internet ? Les disques fonctionneront-ils ou tout marchera en dématérialisé ? Sony a donc besoin d’éclaircir sur ce point, pour peu que ce brevet soit effectivement adopté.

