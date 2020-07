Free améliore le débit et la couverture de ses Freebox avec une mise à jour

Vous allez pouvoir disposer d’un Wifi plus puissant déjà aujourd’hui si vous êtes client chez Free ! L’opérateur a déployé une mise à jour 4.2 pour ses Freebox Révolution, Mini 4K, One, Delta et Pop. Selon Xavier Niel, patron de Free, cela permettrait une meilleure couverture, et un Wi-fi plus puissant !

Dans le détail, Free liste les éléments suivants :

La stabilité et les performances du WiFi N (2.4Ghz) ont été grandement améliorées. Pensez à vérifier que le mode 802.11n et la protection WPA2/AES sont activés pour obtenir les meilleures performances

La protection WPA3 est disponible pour le WiFi. Le mode proposé est appelé « transition » car il permet l’usage simultané sur WPA2 et du WPA3, au choix de l’appareil qui se connecte

Un QR Code permettant de se connecter au réseau WiFi est maintenant disponible sur l’afficheur des Freebox Révolution/Mini 4K/One

Un QR Code permettant de se connecter au réseau WiFi est maintenant disponible sur l’afficheur des Freebox Révolution/Mini 4K/One Le contrôle parental a été entièrement repensé et remplacé par un système de profils plus intuitif, la migration est automatique (les profils sont crées à partir de la configuration précédente). Une mise à jour de l’application Freebox est nécessaire pour continuer d’utiliser la fonction. Elle est disponible immédiatement. L’application Freebox Connect qui sortira ce jeudi améliorera encore l’expérience utilisateur sur cette fonction

Amélioration des performances du WiFi AC (5Ghz) pour les Freebox Révolution & Mini 4K qui en sont équipées

Amélioration des performances du serveur VPN IKEv2

Toutes les Freebox seront en outre compatibles avec le répéteur Wi-Fi de Free annoncé avec la Freebox Pop. Il coûte 29 euros si vous ne l’avez pas.

4 / 5 ( 1 vote )