PS5 : Horizon Forbidden West prévu pour 2021

Le jeu vidéo qui a fait grand bruit durant l’événement Playstation 5 le 11 juin dernier refait parler de lui dans une vidéo produite par ses développeurs eux-mêmes, Guerrila Games. Horizon Forbidden West, suite de Horizon Zero Dawn, sera sans aucun doute la toute première exclusivité AAA de la nouvelle console de Sony, alors que Spider-Man Miles Morales se présente plutôt comme un stand-alone.

Si Horizon Forbidden West n’a pas disposé de date de sortie lors de son annonce, cette nouvelle vidéo avance par le biais de Mathijs de Jonge, game director du jeu, que le studio vise un lancement en 2021. Il n’est donc pas certain que le titre sorte durant l’année, mais les intentions sont clairement là. Pour rappel, le premier opus était un succès critique et commercial, avec de superbes graphismes et un gameplay à en faire pâlir les plus grands.

Il est donc hautement probable que sa suite fasse de même, et qu’elle sortirait dès la mi-2021, ou en fin d’année prochain. Il va donc falloir se montrer patient pour en savoir plus. En attendant, on vous recommance chaudement de passer votre temps sur The Last of Us Part II, la divine exclusivité de Sony sortie ce vendredi 19 juin.

