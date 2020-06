Amazon dévoile une technologie pour la distanciation sociale

Le géant de la livraison Amazon a été particulièrement touché par cette crise de coronavirus, notamment en France, où l’entreprise a été contrainte de fermer ses entrepôts pendant deux semaines. De fait, la multinationale a décidé de mettre en place une toute nouvelle technologie dans le but de contrôler la distanciation sociale dans ses entrepôts. Technologie qui vient tout juste d’être dévoilée et qui porte le nom d’”assistant de distance”.

Cet “assistant de distance” a été conçu pour réduire les contaminations à la Covid-19 sur le lieu de travail. Le système fonctionne à l’aide de caméras et d’un grand écran où son tracés virtuellement des cercles virtuels autour des employés. Ces cercles ont une circonférence de deux mètres, distanciation sociale oblige.

Le cercle est vert quand la distanciation est respectée, et rouge quand les employés sont trop proches les uns des autres. Sur son blog, Amazon explique que ses ingénieurs ont été « inspirés par des exemples déjà existants comme les radars mesurant la vitesse ». Le système est déjà utilisé dans « une poignée de (ses) bâtiments » et sera bientôt déployé de manière plus large. La technologie sera à terme accessible au grand public « pour que n’importe qui puisse créer son propre assistant de distance ».

