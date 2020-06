Twitter propose désormais les tweets audio sur iOS

Voici une nouvelle qui va encore inquiéter quant à la modération des contenus. Le réseau social à l’oiseau bleu, Twitter, a annoncé ce mercredi l’arrivée sur son app iOS des tweets audio. Il était jusqu’à présent seulement possible de poster du texte, des photos ou des vidéos, mais c’est désormais du passé.

Les internautes pourront donc enregistrer leurs voix pour publier des tweets. Pour l’instant, la fonctionnalité est uniquement proposée sous forme de test. Les tweets audios ne peuvent durer que 140 secondes au maximum. Mais si l’utilisateur dépasse ce temps indiqué, un autre tweet audio sera posté juste en-dessous, pour que les internautes puissent les écouter dans l’ordre.

Pour créer un tweet audio, c’est très simple : il suffit de toucher l’icône pour créer un tweet puis de sélectionner la nouvelle icone en forme d’ondes à gauche de celle de l’appareil photo. Ensuite, vous pourrez enregistrer votre voix. Un mini-lecteur est présent en bas de l’application lorsqu’un tweet audio est joué. Pour l’instant, rien n’a été indiqué quant à une arrivée sur Android. D’ici les prochaines semaines, tous les utilisateurs iOS pourront utiliser la fonctionnalité.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020