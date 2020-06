PS5 : d’autres jeux très prochainement dévoilés

Vous en vouliez encore ? Vous risquez d’être surpris ! Alors que la Playstation 5 de Sony s’est officiellement dévoilée ce jeudi soir dans une conférence ahurissante de contenus, il se pourrait que la marque japonaise n’ait pas terminé de nous impressionner. Pourtant, on a eu de quoi faire, entre les exclusivités Horizon Forbidden West, Spider-Man Miles Morales ou Ratchet et Clank Rift Apart, et les multiplateformes Resident Evil 8 et Deathloop.

Le président de la branche Playstation, Jim Ryan, a affirmé dans une interview à la BBC que les annonces n’étaient pas terminés, et que la conférence du 11 juin n’était qu’un petit aperçu de ce qui allait être annoncé dans les prochains mois. « Nous voulions des jeux AAA qui montrent concrètement la puissance de la machine. Mais il y avait aussi des petits jeux qui utilisent de manière cool et innovante les innovations de la console. Nous nous sommes donc permis de montrer une vision large de l’expérience que proposera la PlayStation 5. Mais ce n’est que le début. Nous avons plein d’autres jeux en développement. »

En bref, ce n’est pas terminé, et cela va dans le sens de plusieurs rumeurs qui affirment que Sony tiendrait un autre événement en août… Pour annoncer le prix de la console, peut-être ? Concernant les deux versions de la console (avec lecteur blu-ray et sans lecteur), Jim Ryan a précisé vouloir donner le choix aux consommateurs : « Nous n’allons pas parler de prix aujourd’hui. Mais sachez que beaucoup de nos utilisateurs n’achètent maintenant que des jeux dématérialisés. (…) Nous voulons juste laisser le choix. »

4 / 5 ( 1 vote )