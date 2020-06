Amazon interdit à la police l’usage de sa technologie de reconnaissance faciale

La police ne pourra plus utiliser la reconnaissance faciale d’Amazon. Le commerçant en ligne vient d’annoncer qu’il interdit l’usage de sa technologie aux autorités pendant un an, alors que des manifestations contre les violences policières et le racisme éclatent dans tous les Etats-Unis.

Voici ce qu’indique Amazon sur son blog :

“Nous mettons en place un moratoire d’un an sur l’utilisation par la police de la technologie de reconnaissance faciale d’Amazon. Nous continuerons à permettre à des organisations comme Thorn, le Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités et Marinus Analytics d’utiliser Amazon Rekognition pour aider à sauver les victimes du trafic d’êtres humains et à réunir les enfants disparus avec leurs familles. Nous avons plaidé pour que les gouvernements mettent en place des réglementations plus strictes pour régir l’utilisation éthique de la technologie de reconnaissance faciale, et ces derniers jours, le Congrès semble prêt à relever ce défi. Nous espérons que ce moratoire d’un an donnera au Congrès suffisamment de temps pour mettre en œuvre des règles appropriées, et nous sommes prêts à apporter notre aide si l’on nous le demande.”

Amazon rejoint alors IBM qui avait déjà annoncé en début de semaine qu’il mettait un terme à l’usage à sa technologie de reconnaissance faciale, par des tiers ou par la police.

4 / 5 ( 1 vote )