Microsoft remplace ses journalistes… par une intelligence artificielle

Une évolution longtemps redoutée, mais peu à peu adoptée. L‘intelligence artificielle va bel et bien tous nous remplacer. A commencer par les journalistes dont le travail ne vaut visiblement pas grand chose aux yeux des grandes firmes de ce monde. Avec le lancement de MSN il y a 25 ans et l’arrivée de Microsoft News, la firme de Redmond emploie pas moins de 800 employés dans le domaine de l’actualité. Mais la marque estime superflu certains postes.

Selon Business Insider et The Guardian, une cinquantaine d’employés américains et 27 employés anglais ont été licenciés dans la semaine. Ce sont ceux qui étaient en charge de choisir les actualités présentées sur MSN.com. « Comme toutes les entreprises, nous évaluons notre business régulièrement. Ceci peut amener à des investissements approfondis à certains secteurs et, de temps en temps, au redéploiement dans d’autres. Ces décisions ne sont pas le résultat de l’épidémie actuelle », explique Microsoft.

Désormais, certaines pages de MSN.com ne seront plus établis par des salariés, mais par une intelligence artificielle. De nombreuses entreprises de tech investissent dans le monde de l’IA pour remplacer du contenu rédactionnel. Si, pour l’instant, l’IA n’arrive pas à imiter la plume d’éditorialistes, elle arrive à agréger suffisamment de contenu pour écrire des dépêches.

