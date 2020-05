Days of Play 2020 : de grosses promos pour la PS4, le PS Plus, le PS Now et le PS VR

C’est ce qu’on appelle aborder l’été avec joie. Le géant japonais du jeu vidéo, Sony, a annoncé très récemment le retour tant attendu des Days of Play. Ces “jours de jeux” sont une période de promotions exceptionnelles qui a prend place sur tout l’écosystème Playstation, à savoir la Playstation 4, le Playstation Plus, le Playstation Now et le Playstation VR. Tout, absolument tout, est soldé.

Ainsi, les Days of Play commenceront chez tous les revendeurs qui le souhaiteront en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande dès le 25 mai. Les offres dureront jusqu’au 8 juin. Et la France ne sera pas à la peine puisque de grosses remises sont d’ores et déjà annoncées avec des tarifs perdant carrément 50€ sur certains jeux.

Sur son blog, Sony partage quelques détails :

30% sur l’abonnement PS+ 12 mois

30% sur l’abonnement PSNow 12 mois

Days Gone à 19,99 € au lieu de 69,99 € (soit 50,00 € de remise)

Deathstranding à 29,99€ au lieu de 69,99€ (soit 40€ de remise)

Nioh 2 à 49,99 € au lieu de 69,99 € (soit 20,00 € de remise)

Dreams à 29,99€ au lieu de 39,99€ (soit 10€ de remise)

Marvel’s Spider-Man GOTY à 29,99 € au lieu de 49,99 € (soit 20,00 € de remise)

PS VR Starter Pack à 199,99 € au lieu de 299,99 € (soit 100,00 € de remise)

PS VR Mega Pack à 229,99 € au lieu de 329,99 € (soit 100,00 € de remise)

Les Playstation Hits passent à 14,99 € au lieu de 19,99 €

Bref, à vos portes-monnaie !

4 / 5 ( 2 votes )