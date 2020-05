Sur Amazon, l’iPhone XS en promo à 644 € au lieu de 1159 € !

C’est la grosse promo du jour, et elle est limitée dans le temps. Le géant du commerce en ligne, Amazon, a semble-t-il tiré un trait sur ses déboires avec la justice française. Et pour se faire pardonner auprès de ses clients, il propose aujourd’hui une promotion ahurissante : l’iPhone XS à 644 euros au lieu de 899 euros. Neuf, le téléphone vaut plus de 1100 euros, ce qui promet une belle remise pour fêter le déconfinement. C’est donc une remise de pas moins de 44% qui vous attend !

World is Small n’est pas affilié à cette promotion : nous vous la relayons uniquement pour votre plaisir. Les iPhone 11 Pro, sortis en fin d’année dernière, coûtent bien plus chers sans forcément proposé un meilleur rapport qualité prix. Vous devrez uniquement faire l’impasse sur le troisième capteur photo proposé par ce dernier, mais pour 500 euros de moins, ça vaut le coup.

Amazon nous habitue régulièrement à des promotions, mais celle-ci vaut le détour. C’est la première fois qu’une remise de 50% par rapport au prix public de l’iPhone XS est annoncé. C’est même mieux que pendant le Black Friday ! Pour rappel, l’iPhone XS possède la surpuissante puce A12 Bionic, une dalle OLED de 5,8 pouces et une autonomie de près d’une dizaine d’heures, sans l’économie d’énergie. Dépêchez-vous pour profiter de l’offre !

4 / 5 ( 1 vote )