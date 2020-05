The Last of Us Part II : Sony dévoile une PS4 Pro collector aux couleurs du jeu

The Last of Us Part II est très attendu aussi par les joueurs hardcore que par le grand public. Si le titre a récemment créé la polémique après des fuites massives de son scénario, il n’en reste pas moins un futur incontournable de la ludothèque Playstation 4, et Sony semble vouloir le prouver. Le géant japonais du jeu vidéo vient en effet de dévoiler une PS4 Pro collector, disponible en édition limitée, aux couleurs du jeu.

La PS4 Pro de 1 To arborera le tatouage d’Ellie sur son dos mais aussi une couleur gris métallique du plus bel effet. La manette Dualshock 4 qui accompagnera la console sera elle aussi customisée. La console disposera aussi dans son pack d’une copie physique du jeu et d’un code pour récupérer du contenu numérique, tel qu’un thème numérique. Le pack est prévu dans en France, mais pour l’instant, seul le prix américain a été révélé : 399,99 dollars.

D’autres produits en édition limitée sortiront en même temps, le 19 juin, jour de commercialisation du jeu. On pourra ainsi acheter une manette individuelle à 64,99 dollars, un casque sans fil Sony Gold Wireless pour 99,99 dollars et un disque de 2 To signé Seagate pour 89,99 dollars.

