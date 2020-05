Le responsable de Disney + devient directeur chez TikTok

Un transfert qui ferait pâlir le plus impressionnant des mercatos. Kevin Mayer, qui était responsable des plateformes de streaming de Disney (Disney +, Hulu, ESPN), a décidé de quitter son poste pour devenir le nouveau patron de TikTok, ce réseau social qui n’en finit plus de se populariser. Kevin Mayer sera sous l’égide directe de Zhang Yiming, le fondateur et patron de ByteDance, la maison mère de TikTok.

Il aura pour mission de superviser les ventes, le marketing, les relations publiques, la sécurité, la modération des contenus et les affaires juridiques, indique ByteDance. En tant que directeur des opérations, il aura aussi en charge la musique, les jeux vidéo et d’autres activités émergentes. Ça fait beaucoup d’objectifs, pour un salaire, on se doute, mirobolant.

« Kevin est l’un des patrons les plus accomplis au monde de l’industrie du divertissement, il est donc très bien placé pour propulser le portfolio de produits de ByteDance au niveau supérieur », déclare Zhang Yiming, cité dans un communiqué. « Je suis ravi de l’opportunité de rejoindre l’équipe formidable de ByteDance. Comme tout le monde j’ai observé avec admiration comment l’entreprise a construit quelque chose d’incroyablement rare avec TikTok : une communauté mondiale créative et positive », a commenté Kevin Mayer. En bref, TikTok reçoit l’aide d’un expert.

4 / 5 ( 1 vote )