Apple rouvre progressivement ses boutiques

La marque à la pomme n’a pas dérogé à la règle du confinement. Au mois de mars, Apple a en effet décidé de fermer la plupart de ses boutiques dans le monde. Mais alors que l’heure est au déconfinement, l’entreprise de Cupertino entreprend une réouverture progressive de ses Apple Store. D’après un article de The Verge, près de 100 boutiques Apple ont déjà rouvert ses portes. Bientôt, ce seront 25 magasins supplémentaires aux Etats-Unis, 12 au Canada et 10 en Italie qui rouvriront.

Dans une lettre adressée aux clients, Deidre O’Brien, responsable du commerce de détail chez Apple, explique : « Notre engagement est de ne procéder à une réouverture que lorsque nous serons convaincus de pouvoir retourner en toute sécurité auprès des clients de nos magasins. Nous examinons toutes les données disponibles – y compris les cas locaux, les tendances à court et à long terme et les conseils des autorités sanitaires nationales et locales. Ce ne sont pas des décisions dans lesquelles nous nous précipitons – et l’ouverture d’un magasin ne signifie en aucun cas que nous ne prendrons pas la mesure préventive de le refermer si les conditions locales le justifient. »

Le responsable indique que dans chaque boutique Apple, il n’y aura pas de promiscuité entre les clients. Le masque sera également obligatoire et Apple les fournira à toutes les personnes n’en ayant pas. Une prise de température sera effectuée à l’entrée et il y aura très régulièrement des nettoyages complet. Lorsque cela est possible, Apple va mettre en place des services devant le magasin pour inciter les clients à ne pas entrer dans la boutique. « Pour de nombreux magasins, cela signifie un enlèvement et un dépôt en bordure de rue. Si vous choisissez d’acheter en ligne, nous pouvons expédier à votre domicile ou rendre vos nouveaux articles disponibles pour un ramassage pratique dans nos magasins », indique Deidre O’Brien.

