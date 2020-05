TikTok accusé de collecter illégalement des données d’enfants

Des groupes américains de défense des droits des mineurs et des consommateurs ont accusé l’entreprise chinoise TikTok de collecter illégalement les données des enfants. Ils ont l’intention de poursuivre TikTok pour cause de non-respect de la vie privée des enfants de moins de 13 ans. En février 2019 déjà, le FTC (le régulateur de commerce américain) avait exigé de l’application de partage de vidéos de payer une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir collecté illégalement des données personnelles de mineurs.

« Plus d’un an plus tard, avec un nombre record d’enfants et de familles en quarantaine affluant vers l’application, TikTok a échoué à effacer des informations personnelles sur des mineurs précédemment collectées et continue de collecter ces informations personnelles sans avertir ou demander l’accord des parents », indiquent plus de 20 organisations. « Même après avoir été pris la main dans le sac par la FTC, TikTok continue de bafouer la loi », estime Josh Golin, directeur exécutif d’un des groupes ayant porté plainte.

Les organisations assurent que TikTok a uniquement fait disparaître « des informations personnelles d’utilisateurs disant avoir moins de 13 ans au moment où le jugement a été rendu ou au moment où les informations personnelles ont été collectées ». Ainsi, cela aurait permis à TikTok de conserver certaines données. TikTok, de son côté, affirme à Business Insider : « Nous prenons au sérieux le respect de la vie privée et nous engageons à faire en sorte que TikTok reste un réseau sécurisé et divertissant pour nos utilisateurs »

