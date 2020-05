Bouygues Telecom : des clients abonnés à Netflix alors qu’il n’ont rien demandé !

De nombreux clients de l’opérateur Bouygues Telecom ont eu la mauvaise (ou la bonne ?) surprise de découvrir qu’ils étaient abonnés à Netflix… sans jamais avoir fait la démarche. Ils n’ont en effet jamais demandé à accéder au contenu du géant du streaming, et n’ont jamais créé de comptes chez lui. Le souci, c’est qu’un tel abonnement a de fait largement augmenté la facture de ces clients, ce qui a provoqué leur colère.

La question qui se pose est la suivante : Bouygues Telecom a-t-il tenté d’arracher quelques précieux deniers à ses plus fidèles et crédules clients ? Selon l’opérateur, qui s’est exprimé auprès de nos confrères de Frandroid, il s’agit tout simplement d’un vol d’identifiants.

“Les identifiants de connexions utilisés par certains de nos clients sur d’autres sites ont été usurpés sur Internet, et utilisés à leur insu afin de souscrire à l’option Netflix. Bien que Bouygues Telecom ne soit pas responsable de cette usurpation et utilisation, les sommes prélevées au titre d’une souscription à Netflix sont remboursées aux clients concernés. En parallèle, une communication spécifique a été faite auprès de nos clients et nous les accompagnons dans la protection de leurs données personnelles, la sécurisation de leur accès, etc.”

En bref, faites toujours attention à vos mots de passe et changez-le de site en site.

