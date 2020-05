Sony confirme que la PS5 ne sera pas reportée

Le jeu vidéo est-il en train d’échapper à la crise ? Malgré quelques reports ça et là de titres attendus pour la fin du printemps ou début de l’été (on pense à The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima), ni Microsoft ni Sony ne démordent : les consoles next gen arriveront bel et bien à la fin de l’année. Le géant japonais vient encore de le confirmer, même s’il n’a toujours pas communiqué sur la sortie de la Playstation 5 et a même infirmé une rumeur qui lui prêtait un lancement en octobre.

Lors de la présentation de son dernier bilan financier, le constructeur a publié un communiqué certifiant un emploi du temps dans les règles :

“Bien qu’il y ait eu un léger impact sur la production des PlayStation 4 en raison de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement des composants, la demande à court terme est traitée avec les stocks actuels et les ventes sont sur la bonne voie. Les ventes de jeux physiques, de jeux téléchargés sur le réseau, ainsi que le nombre d’abonnés PS Plus et PlayStation Now (PS Now) ont considérablement augmenté.”

Et de continuer : “En ce qui concerne le lancement de PlayStation 5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux aient présentés certains défis en ce qui concerne une partie du processus de test et la qualification des lignes de production, le développement progresse sans que la date de lancement soit remise en question. À l’heure actuelle, aucun problème majeur n’est survenu dans le développement de jeu pour les studios propriétaires de Sony ou les studios de ses partenaires.”

Bref, ça sent bon pour l’instant.

