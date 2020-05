Le Playstation Network bloqué par le gouvernement chinois à cause d’un fan Xbox

La guerre des consoles aura fait une victime de plus. Il y a quelques jours, les joueurs chinois de Playstation n’ont plus pu profiter des services en ligne du Playstation Network car ils ont été bloqué par… le gouvernement chinois. Sony a dû ainsi être contraint de mettre un arrêt à ses services pour une durée indéterminée. C’est Daniel Ahmad, un analyste de chez Niko Partners, qui couvre l’actualité et le marché des jeux vidéo en Chine, qui l’a annoncé sur son compte Twitter.

Cette décision serait donc due selon lui à la volonté du gouvernement chinois. Ce dernier se serait décidé à la suite d’un post d’un joueur de Xbox sur le Twitter national. Selon un post publié sur Weibo, le Facebook chinois, il aurait ainsi contacté le gouvernement local pour signaler que le Playstation Network contenait des failles permettant d’avoir accès à des services étrangers interdits dans le pays. Car oui, on vous le rappelle, la Chine censure beaucoup tout ce qui ne vient pas de Chine.

En bref, parfois, la rancoeur envers la marque concurrente est si forte qu’elle nous pousse à lui nuire ! Plus sérieusement, on n’est pas tous dans le même camp, mais on a tous la même passion.

The only reason I’m posting is this, and i kid you not, is because an Xbox fanboy claimed on Weibo that they reported to authorities about certain back door elements that are easily accessible to switch to overseas services. Was taken down right after.

So let’s see what happens.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 10, 2020