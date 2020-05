iPhone 12 et 12 Pro : le prix et les spécificités dévoilés !

Parfois, le lever du jour nous fait parvenir de belles nouvelles. Aujourd’hui, on a enfin des nouvelles sur les futurs iPhone de la marque à la pomme, par l’intermédiaire du toujours très bien informé Jon Prosser, qui a fait une liste exhaustive des infos connues à ce jour sur les prochains iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Ainsi, en fin d’année, on se retrouverait donc avec quatre modèles distincts, tous étant équipés d’un écran OLED, d’un processeur A14 et compatibles 5G. Une encoche réduite est également à prévoir ! Sans plus attendre, voici les spécificités et les prix modèle par modèle.

iPhone 12 5,4 pouces

Châssis aluminium

Processeur A14

Compatible 5G

Bloc optique à deux capteurs

Ecran OLED Super Retina

4 Go de RAM

Stockage de 128 et 256 Go

Prix de 649 $ et 749 $

iPhone 12 Max 6,1 pouces

Châssis aluminium

Processeur A14

Compatible 5G

Bloc optique à deux capteurs

Ecran OLED Super Retina

4 Go de RAM

Stockage de 128 et 256 Go

Prix de 749 $ et 849 $

iPhone 12 Pro 6,1 pouces

Châssis acier inoxydable

Processeur A14

Compatible 5G

Bloc optique à trois capteurs + LiDAR

Ecran OLED Super Retina XDR + couleurs sur 10 bits

6 Go de RAM

Stockage de 128, 256 et 512 Go

Prix de 999 $, 1099 $ et 1299 $

iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces

Châssis acier inoxydable

Processeur A14

compatible 5G

Bloc optique à trois capteurs + LiDAR

Ecran OLED Super Retina XDR + couleurs sur 10 bits

6 Go de RAM

Stockage de 128, 256 et 512 Go

Prix de 1099 $, 1199 et 1399 $

4 / 5 ( 1 vote )