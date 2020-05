Apple met en vente des iPhone XS et XS Max reconditionnés

On les croyait disparus de la circulation, mais ce n’est visiblement plus le cas. Depuis la sortie de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, la marque à la pomme avait en effet décidé de retirer les iPhone XS et XS Max de son site Internet pour en rendre impossible l’achat. Mais la firme de Cupertino a décidé de ne pas s’asseoir sur cette manne financière et permet aujourd’hui d’acheter des iPhone XS et XS Max sur son site.

Sauf que ce ne sont pas des modèles neufs, mais bien des modèles reconditionnés. Quatre modèles sont proposés pour l’instant. On a donc le droit à un iPhone XS gris sidéral avec 64 Go de stockage, qui est proposé à 809 euros au lieu de 1039 euros (une économie de 230 euros par rapport au prix originel !). Bon, rappelons tout de même que ce même iPhone est vendu chez à Amazon, en version neuve, à 699 euros…

On a aussi la capacité d’acheter un iPhone XS gris sidéral avec 256 Go de stockage à 949 euros au lieu de 1249 euros, un iPhone XS gris sidéral avec 512 Go de stockage à 1149 euros au lieu de 1439 euros et un iPhone XS Max gris sidéral avec 256 Go de stockage à 1069 euros au lieu de 1329 euros. Tous les iPhone vendus sur le site d’Apple ont la même garantie qu’un iPhone neuf et dispose du manuel et des accessoires.

