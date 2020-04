Playstation Store : grosses soldes, une centaine de jeux à moins de 20 euros

Comme World is Small vous l’avait rapporté il y a peu, le jeu vidéo ne connaît pas la crise. Au contraire même, puisqu’il ne s’est jamais aussi bien porté avec des ventes records en cette période de confinement. Les gens se tournent en effet vers les oeuvres vidéoludiques pour s’occuper et se changer les idées. Et ça, Sony l’a bien compris car dès ce mercredi 29 avril, le géant japonais rempile avec des soldes particulièrement intéressantes, en addition de toutes celles déjà publiées ces dernières semaines.

Aujourd’hui, de grands titres se retrouvent à moins de 20 euros. Parmi eux, on retrouve Far Cry 5 à 14,99 euros au lieu de 69,99 euros, Tekken 7 à 9,99 euros au lieu de 49,99 euros, F1 2019 À 14,99 euros au lieu de 69,99 euros, Titanfall 2 à 4,99 euros au lieu de 19,99 euros (!), Dishonored 2 à 9,99 euros au lieu de 19,99 euros, Xcom 2 à 12,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Si vous voulez la liste complète des titres soldés, on vous conseille de vous rendre sur ce lien. Chez World is Small, on vous recommande chaudement Kingdom Come : Deliverance, Blasphemous, Overcooked, Outer Wilds et la complete édition de Xcom 2. Bref, vous aurez de quoi vous faire plaisir en cette fin de confinement… d’autant que nous ne sommes pas à l’abri qu’il se prolonge…

