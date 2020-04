Les ventes de smartphones devraient chuter de 15% en 2020

Si le numérique se porte particulièrement bien en cette difficile période de confinement, celui du physique, et notamment des smartphones, devraient connaître une sacrée chute. Selon le site taïwanais spécialisé dans le secteur Digitimes, le marché mondial de smartphone devrait connaître une chute de 15% de ses ventes durant l’année 2020. Une chute historique et inédite depuis le lancement du premier iPhone, en 2007.

Ainsi, Samsung, Apple et Huawei, les trois grands leaders du marché, capables de supporter de fortes chutes financières, ont déjà annoncé des résultats en baisse. Mais cette baisse est à constater chez absolument tous les fabricants. Digitimes rapporte également qu’Apple a diminué sa production d’iPhone 11 et d’iPhone 11 Pro pour le second et le troisième trimestre 2020, sans doute pour se concentrer sur les iPhone 12 de cette fin d’année.

Cette chute s’explique évidemment par le coronavirus et le confinement, qui force les gens à rester chez eux et ne pas se rendre en magasin. Et quand bien même la livraison est encore effective, on ne sait pas vraiment qui a touché notre téléphone avant nous, ni quand l’objet acheté sera livré. Difficile donc de prédire un rebond lors du déconfinement… D’autant qu’une seconde vague n’est toujours pas exclue d’ici les prochaines semaines…

