Call of Duty Warzone : les tricheurs forcés à rester entre eux

Voici une manière originale et somme toute efficace de se débarrasser des tricheurs sans avoir à les bannir. Le développeur Infinity Ward, derrière le récent Call of Duty Modern Warfare et son mode en ligne gratuit Warzone, est confronté à des dizaines de milliers de tricheurs et de hackeurs. Il est difficile de lutter contre eux, rien que pour les identifier puis les bannir. Il suffit, en effet, de se créer un nouveau compte pour pouvoir rejouer à nouveau, et c’est particulièrement simple pour ce titre totalement gratuit.

Pour éviter à la tricherie de se répandre, Infinity Ward a eu une idée de génie : isoler les tricheurs entre eux pour qu’ils jouent, ad vitam aeternam, ensemble. C’est ce qu’on appelle un shadow ban : chaque fois qu’un joueur est soupçonné de triche à cause de nombreux signalement en jeu, il rejoint un groupe, sans le savoir, de cheaters. Ils ne reçoivent pas de notifications et peuvent toujours jouer comme ils l’entendent.

Mais dans les faits, ils ne joueront qu’avec des joueurs signalés. Ils seront donc totalement inconscients de ce qu’il se passe. Les joueurs ayant signalé un tricheur recevront quant à eux une notification pour confirmer que tel joueur a été bien bannir. On espère donc que ce système ne sera pas abusif dès qu’un joueur est trop fort.

