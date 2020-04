Un iPhone SE Plus bientôt commercialisé ?

L’annonce du dernier téléphone d’Apple, l’iPhone SE (2020), a marqué ce confinement. Le téléphone, qui se veut un smartphone au look d’iPhone 8 avec la puissance d’un iPhone 11, est vendu à un prix inférieur à 500 euros : 489 euros pour le modèle avec 64 Go. Il est probable qu’il connaisse un fort succès, même si les stocks seront sans doute en flux tendu.

Mais une autre rumeur vient de débarquer sur le net : l’existence d’un iPhone SE Plus. C’est Jon Prosser, un Youtubeur qui était à l’une des sources des fuites concernant l’iPhone SE, qui l’affirme. “Vous devriez bientôt avoir des nouvelles de l’iPhone SE Plus”, lit-on dans un tweet. Pour le moment, tout cela reste une rumeur, mais on s’attend forcément à ce qu’elle se vérifie dans les jours qui viennent.

Cet iPhone SE Plus pourrait donc être un iPhone SE avec un écran plus grand et, pourquoi pas, un double capteur photo ? Ce serait donc, en tout et pour tout, un nouvel iPhone 8 Plus… Pas très innovant tout ça ! Il faut toutefois rappeler que la marque à la pomme a retiré de son site internet la possibilité d’acheter l’iPhone 8 mais aussi l’iPhone 8 Plus. Ce serait donc un nouveau tour de force pour la firme de Cupertino, qui recycle tout en “innovant” aux yeux du grand public…

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

