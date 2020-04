Plus de 500 000 comptes Zoom revendus sur le Dark Web

Si l’usage de Zoom a explosé ces dernières semaines avec le confinement imposé à une bonne partie du monde, l’outil de visioconférence est pourtant au coeur d’une polémique. En effet, l’application, disponible sur téléphones comme sur ordinateurs, ne serait pas totalement sécurisée. La preuve avec cette nouvelle information qui nous parvient : pas moins de 500 000 comptes Zoom ont été revendus sur le Dark Web.

D’abord, il y a eu des révélations sur l’absence de chiffrement de bout en bout, puis la redirection de certains appels vers la Chine, et enfin la découverte d’une faille de sécurité. Les employés de chez Google comme les sénateurs américains n’ont plus le droit d’utiliser Zoom en raison de ces problèmes. Et avec cette nouvelle, ça risquerait de ne pas faciliter l’avenir de ce logiciel de chat vidéo.

Selon un rapport de BleepingComputer, 530 000 comptes Zoom ont été revendus sur le Dark Web et sur les forums de hackeurs ! Ces centaines de milliers de comptes ont été disséminés sous forme de listes d’identifiants avec les adresses mail et les mots de passe. La firme de cybersécurité Cyble aurait racheté la liste complètes des 530 000 comptes au prix de 0,0020 dollars par compte. Un prix très bas qui peut s’expliquer par un besoin de reconnaissance…

