OnePlus 8 et 8 Pro : prix, caractéristiques et date de sortie

La marque chinoise OnePlus profite de ce confinement mondial pour annoncer deux smartphones particulièrement attendus : les OnePlus 8 et 8 Pro. Les deux modèles sont d’ores et déjà prévus pour être des smartphones hauts de gamme, qui prennent en compte la 5G. World is Small vous présente les caractéristiques officielles de ces deux smartphones évenements :

OnePlus 8

Écran AMOLED de 6,55 pouces, définition de 2 400 x 1 080 pixels, ratio 20:9 et affichage de 90 Hz

Processeur Snapdragon 865

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.0)

Batterie de 4 300 mAh (recharge rapide 30 W)

3 capteurs photo au dos : 48 mégapixels (f/1.75) + 16 mégapixels (f/2.2) + 2 mégapixels (f/2.4)

Capteur photo frontal de 16 mégapixels (f/2.4)

4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.1, double nano-SIM

Capteur d’empreintes intégré dans l’écran

Haut-parleurs stéréo

Android 10 avec la surcouche OxygenOS

Dimensions de 160,2 x 72,9 x 8 mm

Poids de 180 grammes

Disponible en noir, vert et brillant

OnePlus 8 Pro

Écran AMOLED de 6,78 pouces, définition de 3 178 x 1 440 pixels, ratio 19.8:9 et affichage de 120 Hz

Processeur Snapdragon 865

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.0)

Batterie de 4 510 mAh (recharge rapide 30 W + recharge sans fil 30 W)

4 capteurs photo au dos : 48 mégapixels (f/1.7) + 48 mégapixels (f/2.2) + 8 mégapixels (f/2.4) + 5 mégapixels (f/2.4)

Capteur photo frontal de 16 mégapixels (f/2.4)

4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.1, double nano-SIM

Capteur d’empreintes intégré dans l’écran

Haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau (IP68)

Tourne sous Android 10 avec la surcouche OxygenOS

Dimensions de 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Poids de 199 grammes

Disponible en noir, vert et bleu

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront vendus le 29 avril au prix de 699 euros pour le OnePlus 8 avec 128 Go et 8 Go de RAM, de 799 euros pour le OnePlus 8 avec 256 Go et 12 Go d RAM, de 899 euros pour le OnePlus 8 Pro avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, de 999 euros pour le OnePlus 8 Pro de 256 Go et 12 Go de RAM.

