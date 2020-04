iPhone 12 : le point sur les dernières rumeurs

De nouvelles confirmations sur la gamme de quatre modèles d’iPhone 12 ont récemment vu le jour sur la toile : deux versions Pro, avec triple caméra et scanner LiDAR, et deux versions plus classiques, avec double caméra arriveraient au catalogue chez Apple. La nouvelle a été publiée par Jon Prosser, le fondateur de la chaîne YouTube FrontPageTech, qui déclare que la phase de développement du prototype est maintenant terminée.

Quatre iPhone 12 attendus

Les rumeurs sont parfaitement conformes à ce qui se dit depuis des mois, sur le prochain iPhone 12 de Apple, grâce notamment à Ming-Chi Kuo. La gamme sera composée comme suit.

Un iPhone 12 avec un écran 5,4″, un boîtier en aluminium et 2 caméras arrière

Un iPhone 12 avec écran 6.1″, un boîtier en aluminium et 2 caméras arrière

Un iPhone 12 Pro doté d’un écran 6.1″, un boîtier en acier inoxydable et 3 caméras arrière + LiDAR

Enfin, un iPhone 12 Pro avec un écran 6,7″, un boîtier en acier inoxydable et 3 caméras arrière + LiDAR

La source indique également qu’il y aura plusieurs éléments communs aux quatre modèles, tels que le SoC Apple A14, la connectivité 5G et, à l’avant, une encoche beaucoup plus petite. Pas de nouvelles fracassantes par rapport à ce que nous savions déjà, donc, mais quelques petites choses intéressantes. Rappelons qu’Apple a introduit la technologie LiDAR, avec la toute dernière version de l’iPad Pro, dévoilée il y a quelques jours à peine.

Largement utilisé dans l’industrie automobile, notamment en ce qui concerne la conduite autonome, ce type de technologie permet aux capteurs de cartographier avec précision l’environnement 3D. Apple l’utilise pour améliorer la fonctionnalité AR de ses produits. Les premières confirmations de l’arrivée du LIDAR sur les nouveaux iPhones 12 remontent à hier.

Une commercialisation pour septembre ?

Normalement, quand nous arrivons à la période du mois d’avril, si nous commençons à évoquer la nouvelle génération d’iPhones, avec de nouvelles rumeurs, comme ceux de l’appareil photo du prochain smartphone, c’est que la mise en commercialisation du terminal doit coïncider avec le mois de septembre.

Mais la situation à laquelle nous sommes confrontés cette année est exceptionnelle : l’urgence sanitaire causée par le Coronavirus frappe depuis plusieurs semaines déjà des centaines de millions de personnes, tout comme le système économique et productif à l’échelle mondiale. Malgré cela, selon nos confrères de Bloomberg, Apple travaille toujours sur une arrivée de l’iPhone 12 dans les délais habituels, sans envisager de report.

La semaine dernière, en effet, on avait beaucoup parlé d’un rapport de Nikkei rapportant au contraire que la firme de Cupertino envisageait déjà sérieusement l’hypothèse d’un report du lancement, puis immédiatement contredit par des sources au sein de la chaîne de production. ces derniers prétendent au contraire n’avoir (encore) reçu aucune communication en ce sens. Le scénario décrit par Bloomberg est celui d’une situation qui reviendrait lentement à la normale.

Une reprise de la production

Foxconn, comme on le sait, a enregistré ces derniers mois de forts ralentissements du rythme de production, jusqu’à de longues périodes d’arrêt. Elle a été contrainte de reporter la réouverture de sa principale usine d’assemblage, celle de Zhengzhou, en raison de la persistance de mesures restrictives strictes sur le territoire. Toutefois, selon l’entreprise elle-même ainsi que selon Bloomberg, elle s’apprête à reprendre ses activités à pleine cadence, en offrant également des primes importantes aux salariés, pour attirer de nouveaux employés.

Le lancement de smartphones haut de gamme dans une période aussi difficile, on le voit en ces premières semaines de la vie commerciale de la série Galaxy S20, qui s’est vendue 40% de moins que le S10 l’année dernière, est un choix à étudier avec soin. Apple a l’avantage de disposer d’une fenêtre de lancement relativement éloignée, ce qui lui permet d’évaluer l’évolution de la situation du Covid-19, en se réservant le droit de modifier ses plans si cela était jugé nécessaire. En tout état de cause, ce sera une année très difficile pour tous les fabricants

