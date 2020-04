Les Français peu enclins à télécharger l’application StopCovid

Voilà une application qui dérange. World is Small vous en avait parlé il y a quelques jours : le gouvernement chercherait à proposer une solution de tracking pour pister les personnes infectées par le coronavirus. Si, pour l’instant, l’app est conçue pour être proposée aux volontaires, il n’est pas certain qu’elle le demeure, comme en Corée du Sud par exemple. En France, l’application s’appellerait StopCovid et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une majorité de Français ne la voit pas forcément d’un bon oeil.

Selon une sondage réalisé pour l’IFOP, 53% des sondés sont opposés à l’installation obligatoire de cette application, qui avertirait s’ils ont été à proximité d’une personne infectée. Seuls 47% des Français sont donc favorables à cette possibilité. Concernant les affinités politiques, les sympathisants de la République en marc sont majoritairement favorables à ce dispositif (62%). Pratiquement le même score chez Les Républicains (56%). A l’inverse, chez la France Insoumise, 75% des sympathisants y sont opposés. 57% des sympathisants du Parti Socialiste et de divers gauche et 52% des sympathisants du Rassemblement National y sont aussi opposés.

En revanche, si l’installation était proposée uniquement aux volontaires, 46% des gens gens l’installeraient, et 45% ne le feraient pas. 9% restent indécis. En bref, les Français sont assez peu enclins à télécharger cette application, par peur du pistage…

