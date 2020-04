Instagram : vous pouvez désormais envoyer des messages depuis le web

Le réseau social le plus populaire de notre temps, Instagram, avait cette mauvaise habitude de ne proposer les messages privés que depuis son application sur smartphone ou tablette. Autrement dit, vous ne pouviez parler à vos amis ou vos abonnés que si vous aviez votre téléphone à côté de vous, ce qui peut vite s’avérer handicapant pour peu que vous n’ayez pas de batterie ou que votre smartphone ne soit plus fonctionnel.

Cette ère d’errance est désormais terminée puisque, après une période de test débutée en janvier dernier, il est désormais disponible d’envoyer des messages privés directement depuis le site web d’Instagram. Il est ainsi possible, depuis son ordinateur, d’envoyer des messages à d’autres personnes, de créer de nouveaux groupes de conversation ou d’initier une conversation directement depuis un bouton disponible sur le profil de l’utilisateur qui vous intéresse.

Vous pouvez également, comme sur mobile, cliquer deux fois sur un message pour l’aimer, envoyer des photos et recevoir des notifications à chaque message. On ne se demande presque pourquoi ces fonctionnalités plus que basiques ne sont pas arrivées plus tôt sur nos ordinateurs… Bref, Instagram est désormais complet dans sa version web, il suffit de se rendre sur le site officiel !

