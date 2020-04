Resident Evil 8 pourrait sortir l’année prochaine

Après le semi fiasco Resident Evil 3 Remake, que les critiques conspuent pour son effarant manque de contenu, et ses niveaux tronqués par rapport à l’original, l’éditeur de la série, Capcom, semble vite vouloir tourner la page et proposer la suite officielle des aventures d’Umbrella… Resident Evil 8. C’est du moins la dernière rumeur en vogue sur Internet, lancée par l’utilisateur de Twitter AestheticGamer. Il est souvent habitué à lancer de bonnes informations.

Selon lui, Resident Evil 8 serait en effet prévu pour 2021. Le titre est en développement depuis de nombreuses années, mais sous le nom de Resident Evil Revelations 3. Mais il aurait pris le nom de Resident Evil 8, car il serait de très bonnes qualité. Habituellement, les Revelations sont des spins off qui incorporent de nouvelles mécaniques de gameplay…

Resident Evil 8 devrait arborer comme son prédécesseur une vue à la première personne. Si les rumeurs indiquaient il y a encore quelques temps qu’on retrouverait Ethan au sein d’un paysage enneigés et face à des loups garous, elles ne seraient plus d’actualité… du moins pour l’instant. L’annonce du jeu aurait dû être faite durant l’E3, mais vu que le salon a été annulé… On attend donc des nouvelles dans les mois à venir.

