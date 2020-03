Le prix des imprimantes a largement augmenté depuis le début du confinement

Certes, le confinement a poussé de nombreux acteurs du numérique à moduler leurs offres afin d’offrir, par exemple, des Go en plus dans les enveloppes Internet de leurs clients. Mais il y a un autre secteur qui a été impacté par le confinement : celui des imprimantes. Car oui, à moins que vous ne viviez dans une grotte, il faut désormais une attestation pour se déplacer. Et pour s’en procurer une, il faut soit la recopier à la main suivant un modèle précis, soit l’imprimer !

Selon l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, le prix des imprimantes jet d’encre et des lasers grand public a grimpé de 13% ces deux dernières semaines. Depuis le début de l’année, la hausse moyenne n’avait jamais dépassé les 2 ou 3%. Il faut dire que, dans le même temps, le nombre de références d’imprimantes disponibles sur les sites qui en vendent a chuté de pas moins de 42%…

L’UFC-Que Choisir ne dénonce pas pour autant ce comportement, puisque l’augmentation des prix est parfaitement légale. C’est la loi de l’offre et de la demande. Si vous avez prévu d’acheter une imprimante bientôt, on vous conseille donc d’attendre un peu et de vous en procurer une quand le confinement sera terminé.

