Xiaomi annonce le Mi 10 Lite et la date de sortie française des Mi 10 et 10 Pro

S’il y a bien une nationalité qui ressort la tête de l’eau en cette période de coronavirus, c’est bien la chinoise. Après Huawei, c’est au tour de Xiaomi d’annoncer un nouveau téléphone portable : le Mi 10 Lite.

Le téléphone se veut être une version allégée des Mi 10 et M10 Pro. Il possédera un bel écran AMOLED de 6,57 pouces, avec un processeur Snapdragon 765 compatible avec la 5G, une batterie de 4160 mAh (20 W), un bloc photo à quatre capteurs avec un APN principal de 48 mégapixels. Le smartphone, plutôt convaincant, sera proposé à un prix relativement mini de 399 euros, dans sa version 128 Go. Pas mal pour un téléphone 5G !

Quant aux Mi 10 et Mi 10 Pro, ils sont disponibles en Chine depuis plus d’un mois. Ils sortiront respectivement au prix de 799 euros (version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage) et au prix de 999 euros (version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) le 7 avril prochain. Les deux modèles sont équipés d’une dalle Super AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec une fréquence de 90 Hz et compatible HDR 10+. Ils ont droit à un capteur de 108 mégapixels (avec un autofocus laser pour le 10 Pro) et à divers ultra grand angle, téléobjectifs et zooms optiques… Des téléphones très prometteurs !

