Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered très prochainement présenté

La pression monte ! Depuis quelques semaines, le monde du jeu vidéo a les yeux rivé sur un éventuel Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered. Il faut dire que le titre a d’abord été repéré en Australie, puis auprès de l’organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud. Modern Warfare 2 Remastered revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec une rumeur qui enfle : la date de son annonce.

Selon le leaker Okami_13, qui avait déjà divulgué des informations sur Warzone et le mode Escarmouche de Modern Warfare, Activision dévoilerait MW 2 Remastered le 30 mars prochain. On ne sait pas encore si cela sera la campagne de MW2 avec de plus beaux graphismes, ou une toute nouvelle campagne à l’instar de Modern Warfare 2019.

Mais ce n’est pas tout ! Call of Duty Modern Warfare 2019 accueillerait en effet des maps de MW2 2009, laissant donc sous-entendre que ce Remastered est uniquement concentré sur le solo. MW2 Remastered laisserait donc tomber son multijoueur au profit de celui de Modern Warfare 2019. C’est encore une fois le leaker Okami_13 qui l’annonce. A voir donc si ces annonces sont vraies. En tous les cas, cela nous ferait économiser de l’argent puisqu’un jeu CoD sans multijoueur se vendrait moins cher…

