Redmi Note 9S : en plein confinement, Xiaomi annonce un nouveau smartphone

Visiblement, rien n’arrête certaines entreprises et certains constructeurs. La preuve avec Xiaomi, qui a profité du confinement quasi-mondial pour annoncer un tout nouveau smartphone de milieu de gamme : le Redmi Note 9S, qui sera commercialisé à l’international. Mais sans plus attendre, voici les caractéristiques techniques.

Écran LCD de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels)

Processeur Snapdragon 720G

4 ou 6 Go de RAM

64 ou 128 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD)

Batterie de 5 020 mAh (recharge rapide 18 W)

Quatre appareils photo au dos : 48 mégapixels (f/1.79) + 8 mégapixels (f/2.2) + 5 mégapixels (macro) + 2 mégapixels (f/2.4)

Appareil photo frontal de 16 mégapixels

Prise jack, capteur infrarouge, capteur d’empreintes sous la tranche

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G (toutes les fréquences en France, dont 700 MHz)

Tourne sous Android 10 avec la surcouche MIUI 11

Dimensions de 165,7 x 76,6 x 8,8 mm

Poids de 209 grammes

Il y aura en outre deux configurations proposées. Une première avec un Redmi Note 9S avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM, et une seconde avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Concernant les prix, on s’attend à environ 219 et 238 euros après conversion des prix en Asie. Le téléphone sort le 7 avril sur AliExpress. A voir ce qu’il donnera dans la réalité. En tous les cas, cette annonce prouve que le monde n’est pour l’instant pas totalement à l’arrêt !

