La présentation de la PS5, une erreur “fatale” ?

La semaine dernière, Sony a présenté pour la première fois les caractéristiques techniques de sa prochaine Playstation 5. Et uniquement elles, puisque nous n’avons absolument rien vu du design de la console, ni de la manette, et encore moins des jeux. Autrement dit, ça n’a pas du tout convaincu le grand public, qui pensait en voir plus sur ce que la Playstation 5 allait concrètement proposer.

Si les développeurs, pour qui la conférence était de base destinée (puisque tenue normalement lors de la Game Developers Conference), semblent avoir été emballés, d’autres l’ont été beaucoup moins, comme c’est le cas de Jason Scheirer, rédacteur en chef du célèbre média Kotaku.

“La PS5 est un monstre, c’est l’une des consoles les plus cool que nous ayons jamais vues ou utilisées, elle propose tellement de choses révolutionnaires. Le consensus général (parmi les développeurs) est que les deux consoles sont extrêmement puissantes et très similaires à bien des égards. Elles font toutes deux des choses différentes d’une manière vraiment cool. Les deux embarquent des technologies extrêmement impressionnantes, mais en raison de la façon dont Sony a présenté sa console, il est maintenant dit que la Xbox Series X est beaucoup plus puissante que la PS5. Je pense que c’est une erreur potentiellement fatale de Sony. Peut-être que les joueurs l’oublieront si la PS5 est moins chère ou si elle profite d’un line up de folie, mais en ce moment, après tant d’années de décisions judicieuses de sa part, Sony vient de commettre une erreur.” Êtes-vous d’accord avec lui ?

