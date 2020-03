Call of Duty : le prochain opus serait un reboot de Black Ops

Puisque les derniers Call of Duty originaux ont tous été décevants, et que Modern Warfare, remake de l’opus culte, est un succès commercial, l’éditeur Activision se semble plus vouloir prendre de risque. En effet, de nombreuses rumeurs émergent peu à peu sur la toile et toutes pointent vers le prochain volet de la saga, qui serait un reboot de Black Ops…

Call of Duty : Black Ops, sorti en 2010, est devenu culte avec le temps. Même s’il a instauré des mécaniques largement critiquables dans la saga, BO est un CoD particulièrement apprécié de la communauté. Sa campagne solo prenait place en pleine guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie, et, comme son nom l’indique, nous mettait dans la peau d’agents agissant sous couverture.

Aujourd’hui, c’est l’insider The Gaming Revolution, toujours bien informé, qui nous fait part d’un leak quasiment entier concernant ce Call of Duty Black Ops. Concernant la campagne, elle serait axée sur la guerre du Vietnam et la guerre froide. Elle serait plus complète que le Black Ops original, avec plus d’événements abordés. Le titre serait plus sombre que Modern Warfare, avec des moments choquants. On aborderait la campagne sous divers angles, et Alex Mason comme Frank Woods seraient de retour. Un mode zombie réaliste serait de la partie. Enfin, quant au multijoueur, tous les DLC seraient gratuits. Les chiens feraient leur retour, le mode 32vs32 aussi, et il y aurait une énorme carte hivernale avec des motoneiges. A voir !

