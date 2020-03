Selon Free, la France “ne peut plus fonctionner” sans les opérateurs

Voilà un constat qui pourrait bien pousser les opérateurs à élever leurs prix et demander plus de garanties à l’Etat français. Dans une interview au Figaro, le directeur général d’Iliad (la maison mère de Free) Thomas Reynaud a en effet déclaré que notre beau pays “ne peut plus fonctionner” dans les opérateurs, et ce surtout en cette difficile période confinement due au coronavirus.

« Nous avons aussi conscience du caractère vital de notre mission. Sans télécoms, le pays ne peut plus fonctionner », estime le dirigeant. « Les personnels soignants ont besoin de nous. Les administrations et les entreprises doivent continuer à fonctionner. Nos abonnés comptent sur nous pour s’informer, travailler, échanger avec leurs proches », a-t-il ajouté. D’ailleurs, Free a pu s’inspirer de sa branche italienne pour mieux adapter ses prises de décisions en France.

« Nos réseaux sont très sollicités, mais nous avons aussi les capacités de gérer les montées en charge. Tous les dix-huit mois, le volume des données qui transitent sur nos réseaux double. Mais nous restons évidemment très vigilants », poursuit M. Reynaud. Quant au SAV, il reste disponible pour chacun. On peut toujours contacter Free par téléphone et également demander des interventions à domiciles en cas de problème. Des mesures sanitaires sont d’ailleurs strictement appliquées. Quand la crise se terminera, qu’en sera-t-il de la place des opérateurs dans le paysage économique français ?

