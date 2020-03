Playstation 5 : la rétrocompatibilité limitée à 100 jeux au lancement

Le stream de présentation des spécificités techniques de la Playstation 5 de Sony n’a pas ravi le plus grand nombre. Seuls les développeurs, à qui cette conférence était destinée, ont apprécié les annonces. Parmi ces dernières, une très mauvaise nouvelle des adeptes de rétrocompatibilité. En effet, la Playstation 5 sera limitée, à son lancement, à seulement 100 jeux PS4 jouables. Les 100 titres seront ceux qui ont été le plus joués sur PS4. Parmi eux, on peut donc s’attendre aux hits God of War, Spiderman et Call of Duty Modern Warfare.

Sony a toutefois précisé que la liste des titres rétrocompatibles s’agrandira avec le temps, et que la “grande majorité des 4000 titres PS4 seront jouables sur PS5”. Mais comme l’explique Sony, tous les jeux ne pourront pas tourner sur la PS5. Sans doute les titres de début de génération. Les développeurs devront par ailleurs travailler sur leurs jeux pour les rendre rétrocompatibles.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les fans de la marque japonaise. De nombreuses rumeurs indiquaient il y a encore quelques mois que la PS5 pouvait être rétrocompatible avec toutes les générations de Playstation, à savoir la PS1, la PS2 et la PS3. Au final, ce ne sont même pas tous les titres de la PS4 qui seront jouables sur la machine de nouvelle génération. En face, chez Microsoft, on assure que la Xbox Series X sera rétrocompatible avec tous les jeux Xbox One et des centaines de jeux Xbox 360 et Xbox.

