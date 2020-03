Microsoft ferme ses boutiques dans le monde entier

Après Apple, au tour de Microsoft. Le géant de Redmond a en effet annoncé ce mardi matin qu’il ferme toutes les boutiques Microsoft du monde, en raison du coronavirus. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous n’êtes pas sans savoir que la France est officiellement en confinement depuis ce mardi midi. Visiblement, la situation européenne semble avoir inspiré les firmes du monde entier puisqu’Apple aussi a décidé de fermer ses Apple Store dans tous les pays du monde, sauf en Chine.

Cette fermeture est mise en place jusqu’à “nouvel ordre”, a indiqué Microsoft dans un communiqué. “Nous savons que les familles, les travailleurs à distance et les entreprises sont sous une pression unique à l’heure actuelle et nous sommes toujours là pour vous servir en ligne sur microsoft.com”, conclut Microsoft. Les boutiques sont d”ores et déjà fermées.

Une décision qui fait suite à une autre, effectuée il y a quelques jours. L’entreprise américaine a en effet annoncé que sa conférence Build, initialement prévue du 19 au 21 mai, a été annulée et remplacée par des sessions vidéo disponibles sur Internet. Autrement dit, les grands de ce monde s’attendent donc à une crise qui dure au minimum 2 mois supplémentaires. Si vous nous lisez alors que vous êtes confinés, bonne chance à vous.

